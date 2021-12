Hanoi (VNA) – Les lauréats du Prix de presse «Réduction des débris plastiques marins» ont été honorés lors d’une cérémonie à Hanoi le 10 décembre.

Vue de la cérémonie de remise du prix de presse, à Hanoi le 10 décembre. Photo: VNA



Un premier prix, deux deuxièmes prix, trois troisièmes prix, cinq prix d’encouragement et deux prix auxiliaires ont été décernés.

Organisé conjointement par VTC News, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et le conseil d’administration du projet de réduction des déchets plastiques marins au Vietnam, le prix vise à promouvoir le rôle de la presse dans les efforts visant à réduire les débris plastiques marins.

Les organisateurs avaient reçu des centaines d’œuvres de 64 agences de presse, unités et particuliers dans tout le pays.

Selon l’Institut international du développement durable (IIDD), les préoccupations mondiales concernant les déchets dans l’environnement marin sont à la hausse depuis plusieurs années. Des études montrent qu’entre 8 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques ont été déversées dans l’océan chaque année.

Ce nombre devrait plus que tripler d’ici 2050. Certains experts ont estimé que, si le monde continue sur sa trajectoire actuelle, il y aura plus de plastiques que de poissons dans l’océan d’ici 2050.

Des études ont établi un lien entre les modes de production et de consommation non durables et l’augmentation de la pollution plastique, qui a un impact sur la santé humaine ainsi que sur la santé des écosystèmes terrestres et marins. – VNA