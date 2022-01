Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Samedi après-midi, le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Thu Duc, a inauguré un festival de montgolfières, de yachts et des sports nautiques.

L'événement vise à célébrer le premier anniversaire de la fondation de la ville de Thu Duc (1er janvier 2021).

Il apporte aux habitants et aux visiteurs de nombreuses activités uniques telles que des spectacles de montgolfières, des expositions d'art et des sports nautiques...

Plus précisément, de 06h00 à 09h00 et de 15h30 à 17h30 des 22 et 23 janvier 2022, seize montgolfières s'envolent dans le ciel de Ho Chi Minh Ville. En outre, des démonstrations de parapente se déroulent de 09h30 à 10h30 et de 16h30 à 17h30.

En outre, lors du festival, sont prévus un défilé de yachts et des activités nautiques sur la rivière Saigon, un concours de photos, etc. -VNA