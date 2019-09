Un pont télévisé intitulé "Chanson de solidarité" à Thua Thien-Hue. Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – Un pont télévisé intitulé "Chanson de solidarité" a été organisé dimanche soir 1er septembre pour célébrer le 50e anniversaire de l’application du Testament du Président Ho Chi Minh, ce en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Ce programme s’est simultanément déroulé à quatre points : le mausolée du Président Ho Chi Minh à Hanoi au Nord, le port de Nha Rong à Ho Chi Minh-Ville au Sud, l’Ecole nationale de Hue à Thua Thien - Hue et le Vestige historique de Kim Lien à Nghe An au Centre. Il s’agit des lieux très attachés à la vie et à l’oeuvre du Président Ho Chi Minh.



Le programme "Chanson de solidarité" a attiré la participation de plus de 350 artistes et compris quatre parties: "Solidarité pour la réunification du pays", "Solidarité pour le développement du pays", "Transparence pour la garantie du grand bloc d’union nationale" et "Consolidation du grand bloc d’union nationale".



A l'Ecole nationale de Hue, dans la ville éponyme, dans la province de Thua Thien - Hue, le programme a débuté par une cérémonie d'offrande de fleurs au Mémorial de Nguyen Tat Thanh dans cette école, avec la participation de dirigeants du Parti et de l'État, dont le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de plus de 1.000 artistes, soldats, étudiants locaux.

Ce spectacle "Chanson de solidarité" a fait revivre dans la mémoire des téléspectateurs la période des 50 ans de pleines de difficultés mais aussi pleine de fierté que le peuple vietnamien avait passé pour réaliser le Testament du leader éminent du pays : libération du Sud Vietnam et réunification du pays, édification nationale, édification d’un contingent de membres du Parti sain et puissant, consolidation du grand bloc d’union nationale…

Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants du Parti et de l’Etat sont allés visiter la Maison commémorative du Président Ho Chi Minh à l’arrondissement de Thuan Loc, l’Ecole nationale de Hue et le Centre de direction de la ville intelligente de Thua Thien-Hue. -VNA