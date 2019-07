La photo de Le Van Vinh qui enregistre le moment où une oiseau Souimanga de Gould vole près d'une fleur a remporté un prix au concours international de photo AGORA Images Beauty 2019. Photo: Baoquocte

Hanoï (VNA) - Le photographe vietnamien Le Van Vinh a remporté un prix au concours international de photo AGORA Images Beauty 2019.La photo de Le Van Vinh qui enregistre le moment où une oiseau Souimanga de Gould vole près d'une fleur a remporté un prix au concours international de photo AGORA Images Beauty 2019. Photo: BaoquocteLa photo de Le Van Vinh enregistre le moment où une oiseau Souimanga de Gould vole près d'une fleur.AGORA Images est un système de compétitions photographiques ouvertes en continu, accueillant des photographes professionnels et amateurs du monde entier. Il est également considéré comme un "terrain de jeu" intéressant où le vote des lecteurs décidera quelles photos gagneront.AGORA Images compte plus de 2 millions de comptes enregistrés provenant de 193 pays. Plus de 10 millions de photos ont été postées sur le site.AGORA Images a été fondée par une équipe de Barcelone (Espagne), avec comme but est de fournir un canal de communication en images aux gens du monde entier où ils peuvent partager des histoires. - CPV/VNA