Le peintre Doan Viet Tien. Photo : infonet.vn



Hanoï, 1er juillet (VNA) - Doan Viet Tien, un peintre qui dessine avec ses dix doigts sur du verre, a obtenu une reconnaissance de la World Records Union (Worldkings) pour avoir réalisé 12 peintures sur verre inversé en six minutes et 28 secondes.



Le peintre a établi ce record à Ho Chi Minh-Ville le 30 juin. L'objectif pour le record était de 15 minutes.



Né en 1961, Doan Viet Tien est originaire de la commune de Phu Duc, dans la province méridionale de Ben Tre. Le dessin était sa passion depuis son plus jeune âge. En 30 ans de carrière, il a réalisé plus de 1.000 peintures, dont plus de 200 sur le Président Ho Chi Minh et d'autres personnages historiques du Vietnam.



Il a établi des records vietnamiens en 2005 (unique peintre dessinant avec ses dix doigts sur du verre) et en 2019 (réalisation avec ses dix doigts de quatre peintures sur verre inversé en sept minutes).-VNA