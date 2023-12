Politique Le Vietnam est un partenaire important dans la diplomatie japonaise Le Vietnam joue un rôle important dans la politique du Japon envers l'ASEAN ainsi que dans ses efforts pour maintenir l'ordre dans l'Indo-Pacifique, a déclaré l'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information.

Politique Coopération Vietnam - Chine dans les affaires frontalières Une cérémonie aura lieu fin décembre pour annoncer officiellement la transformation des deux portes frontalières Tra Linh (Vietnam) - Longbang (Chine) en portes internationales.

Politique Le Bureau politique et le Secrétariat sanctionnent des organisations et des cadres du Parti Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont décidé vendredi 15 décembre, lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, de sanctionner les permanences des Comités du Parti de la province de Quang Nam (Centre) des mandats 2015-2020 et 2020-2025 pour leur part de responsabilité en lien avec la lutte contre le Covid-19, l’accueil des citoyens rapatriés à cause de la pandémie et la réalisation des projets d’investissement.

International Le Sommet commémoratif devrait réinventer le partenariat Japon-ASEAN Le Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon représentera une opportunité très importante de réinventer le partenariat entre le Japon et l’ASEAN pour les 50 prochaines années, a déclaré le président de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA) Tetsuya Watanabe.