Le point presse a lieu le 29 juillet pour annoncer le 7e festival international des arts martiaux traditionnels – Binh Dinh 2019. Photo: VNA

Binh Dinh (VNA) - Le 7e festival international des arts martiaux traditionnels – Binh Dinh 2019 aura lieu du 7 au 11 août dans la province centrale de Binh Dinh, a annoncé lundi Nguyen Tuan Thanh, vice-président du Comité populaire provincial et chef du comité d’organisation.

Cet événement réunira plus de 800 maîtres et pratiquants de 20 villes et provinces du pays. En outre, quelque 203 étrangers venus de 14 pays feront part également au festival, notamment d'Inde, d'Allemagne, de France, d'Autriche, d'Italie, du Canada et du Maroc. En conséquence, le nombre de participants de ce festival sera le double de celui de l’édition en 2016.

D’après Nguyen Tuan Thanh, après cette année, le festival international des arts martiaux traditionnels sera organisé tous les trois ans au lieu des deux pour assurer l’organisation efficace du festival.

En particulier, un tournoi visant à honorer les valeurs culturelles et la quintessence des arts martiaux vietnamiens sera organisée dans le cadre du festival. -VNA