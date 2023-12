Hanoï, 12 décembre (VNA) - Un membre de la famille la plus riche de Thaïlande s'associe à un gestionnaire d'actifs de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) pour investir dans l'immobilier de luxe en Asie du Sud-Est.



Chatchaval Jiaravanon, membre de la famille milliardaire propriétaire du conglomérat Charoen Pokphand Group, dirige un groupe d'investisseurs dans CMAG Funds, le nouveau pool d'investissement géré par Wonder Capital Group.



Selon Gigi Chan, fondatrice et PDG de Wonder Capital, en collaboration avec l'agence immobilière thaïlandaise IFCG, ils ciblent les propriétés haut de gamme dans la région, avec l'intention de lever jusqu'à 100 millions de dollars.



Dans un communiqué, Gigi Chan a exprimé sa conviction que le marché de l'Asie du Sud-Est constitue l'une des opportunités les plus prometteuses pour les investisseurs mondiaux.



Le premier projet d’investissement de CMAG sera le plus haut bâtiment du Cambodge, Mesong, qui devrait être achevé en 2025, a-t-elle déclaré. - VNA

