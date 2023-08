Le journaliste indonésien Veeramalla Anjaiah. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale vietnamienne (AN), Vuong Dinh Hue, concernant des points de vue du Vietnam, lors du dialogue de politique sur le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie organisé le 5 août à Jakarta, était un discours merveilleux décrivant la longue et étroite amitié ainsi que le partenariat stratégique entre l'Indonésie et le Vietnam.



C’est ce qu’a estimé le journaliste indonésien Veeramalla Anjaiah, ancien rédacteur en chef du journal Jakarta Post, à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Selon lui, les évaluations dans le discours du dirigeant vietnamien concernant les relations bilatérales ont été chaleureusement accueillies par les universitaires, les hommes d'affaires, les étudiants et les chercheurs indonésiens lors de l’événement par « Foreign Policy Community of Indonesia » (FPCI - Communauté de politique étrangère d'Indonésie).



Veeramalla Anjaiah a également apprécié le message du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, selon lequel le Vietnam respecte les objectifs de paix, d'harmonie et d'amitié dans sa politique étrangère, souhaitant maintenir son indépendance, son autonomie, poursuivre la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, être un ami et un partenaire fiable de l'Indonésie, tout en défendant le multilatéralisme et soutenant pleinement le règlement pacifique des différends sur la base du droit international.



Le journaliste indonésien a en outre tenu en haute estime la politique axée sur le peuple du Vietnam, affirmant que toutes les politiques de tous les pays devaient être axées sur les peuples, pour leur intérêt.-VNA