Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – « Je pense que c'est une œuvre extrêmement importante, non seulement pour le Vietnam et le Parti communiste du Vietnam (PCV), mais aussi pour les communistes du monde entier », a estimé Amiad Horowitz, reporter du journal People's World, membre du Parti communiste américain, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information concernant l’article du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong sur le chemin vers le socialisme au Vietnam.

L’article explique les conditions spéciales auxquelles le Vietnam a dû faire face et comment le pays a abordé ces conditions, sous le point de vue du marxiste-léniniste.

Quiconque, qui veut vraiment comprendre la voie que le Vietnam et le PCV suivent pour édifier le socialisme et améliorer la vie du peuple vietnamien, doit lire cet article très important.

Selon Amiad Horowitz, l’importance du socialisme au Vietnam consiste au fait de rendre mieux la vie matérielle du peuple vietnamien. Edifier une vie libre, prospère et heureuse pour les gens est l’objectifs pratique qui réponde aux besoins, mêmes de toute l'humanité. Ces dernières décennies, le PCV a conduit le Vietnam régulièrement dans cette direction.

Il est important que le secrétaire général ait souligné les difficultés spécifiques du Vietnam. Les marxistes-léninistes ne cachent pas les difficultés. Comme l'a expliqué Nguyen Phu Trong, l'objectif du PCV est de les comprendre et d'y répondre de manière appropriée.

Le leader du Parti rappelle au lecteur que la nature du Parti d'avant-garde est de servir le peuple. Le PCV cherche toujours à s'assurer que la connexion avec les populations et avec leurs besoins reste toujours forte. C'est une part importante dans le succès du Vietnam, sous la direction du PCV.

A propos des réalisations obtenues par le Vietnam dans le développement d'une économie de marché à orientation socialiste, le reporter américain a estimé que celles-ci étaient vraiment remarquables. En quelques décennies seulement, le Vietnam, - un des pays les plus démunis du monde, est devenu l'une des économies les plus dynamiques et en croissance la plus rapide au monde.

Selon Amiad Horowitz, l'une des grandes opportunités du Vietnam est de montre l'exemple pour le monde, notamment durant la pandémie de COVID-19.

Plus d’un an et demi passé, alors que les pays riches du monde ont vu leurs économies presque s'effondrer et ont dû enterrer des millions de morts, le Vietnam et son peuple ont continué à se développer et a eu une vie en toute sécurité, a-t-il conclu. -VNA