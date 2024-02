L'article publié sur la page électronique du journal El Popular (Le Peuple) du Parti communiste uruguayen. Photo: VNA



Montevideo (VNA) – « Las vibrantes relaciones con la región latinoamericana contribuyen al éxito de la diplomacia vietnamita en 2023 » (Des relations dynamiques avec la région latino-américaine contribuent au succès de la diplomatie vietnamienne en 2023), tel est le titre d'un article publié sur la page électronique du journal El Popular (Le Peuple) du Parti communiste uruguayen.



L’article a cité des paroles du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, selon lesquelles « En 2023, les hauts dirigeants ont effectué 45 visites dans des pays voisins, des partenaires importants et des amis traditionnels et ont accueilli près de 50 dirigeants de pays et d'organisations internationales lors de visites dans le pays, créant ainsi un nouveau développement qualitatif dans les affaires étrangères et l'intégration internationale de notre pays ».



Dans cet esprit, depuis fin 2022, le Vietnam a mis en œuvre et développé de manière proactive des plans de promotion des relations avec les pays voisins, des partenaires importants et des amis traditionnels, a constaté l’article, avant de citer la visite réussie dans les trois pays, à savoir Cuba, l'Argentine et l'Uruguay, du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, du 22 au 29 avril 2023, et la visite au Brésil du Premier ministre Pham Minh Chinh.