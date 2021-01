Hanoi (VNA) – Les réalisations des 35 ans de Renouveau sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) ainsi que les nouvelles orientations de développement définies par le 13e Congrès national du PCV en cours à Hanoi font l’objet d’un article publié le 28 janvier par le journal sud africain Diplomatic Society.

Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, un grand événement politique du pays. Photo: VNA



Selon le journal, le 13e Congrès national du PCV en cours se base sur la reconnaissance du fait que le peuple est au centre de développement réussi au Vietnam.



Le journal a apprécié les acquis obtenus par le Vietnam en 2020, année la plus difficile pour les préparatifs pour le 13e Congrès national du PCV, la lutte contre le COVID-19 pour atteindre une croissance économique de 2,9%.



La bonne direction du PCV, la volonté et la fermeté du peuple, ainsi que la confiance du peuple en la direction du PCV ont expliqué ces résultats.



Le Fonds monétaire international a prévu qu'en 2021, la croissance du PIB du Vietnam serait de 6,7% et le revenu par habitant devrait augmenter à 2.900 dollars.



Le journal a également apprécié le rôle du PCV dans l’élargissement, le renforcement des relations internationales et le développement de nouveaux partenariats dans le cadre de divers forums bilatéraux et multilatéraux, ce pour contribuer à rehausser la position géopolitique du Vietnam sur la scène mondiale.



Ce 13e Congrès du Parti définira des orientations de développement du Vietnam dans les cinq prochaines années et élira une nouvelle direction chargée de mettre en œuvre les décisions prises lors de ce congrès. L'une des missions clé est d’exploiter le littoral de 3.260 km qui compte 44 ports maritimes pour conduire le Vietnam à devenir une nation maritime importante d'ici 2030, a constaté le journal.



L'évolution des habitudes de consommation, la diversité dans la connexion, la communication et l'accès à l'information conduisent à des mécanismes d'échange monétaire intégrés et à la création de flux de revenus innovants générés par des plates-formes et applications numériques. Tous sont bien noté dans les rapports et augurent bien de la préparation du Vietnam à la 4e Révolution industrielle. -VNA