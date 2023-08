Cérémonie de signature de l'accord entre la société vietnamienne par actions de construction d'infrastructures Dai Phong et le groupe taiwanais JiaWei (Chine). Photo: nhandan.com.vn



Nam Dinh (VNA) - La société vietnamienne par actions de construction d'infrastructures Dai Phong et le groupe taiwanais JiaWei (Chine) ont signé le 14 août à la province de Nam Dinh (Nord) un accord de développement d'un projet de fabrication d'articles ménagers et de produits auxiliaires pour créer des produits à haute valeur ajoutée.

Le groupe JiaWei investira dans la construction d’une usine implantée dans le parc industriel (PI) de My Thuân sur une superficie de 85.764 m2. Les travaux débuteront en septembre prochain.

Une fois opérationnelle vers fin 2024, cette usine créera des emplois pour 1.000 personnes dans la première phase.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial Pham Dinh Nghi a affirmé que ce projet marquait la poursuite des résultats positifs dans le travail d'attraction des investissements locaux, en particulier dans les secteurs de haute technologie et respectueux de l'environnement.

Les autorités provinciales s'engagent à offrir les conditions les plus favorables et à accompagner l'investisseur dans la résolution des difficultés liées aux procédures judiciaires lors de sa construction, de son exploitation et de la gestion du projet, a-t-il souligné. -VNA