Photo : VNA



Bac Giang (VNA) - Au Vietnam, les amateurs de litchis ont leur terre d’élection. Située à une soixantaine de kilomètres au nord de Hanoï, la province de Bac Giang passe en effet pour être la principale productrice du pays.



En ce moment, la récolte est sur le point de s’achever ; et pour ce millésime 2019, les fruiticulteurs ont de quoi se frotter les mains : par rapport à l’année dernière, les prix ont doublé…



Si vous allez au marché aux litchis de Luc Ngan ces jours-ci, vous serez sans doute surpris du calme qui y règne. Mais ce calme n’est qu’apparent. Il suffit en fait de se rendre directement dans les vergers pour retrouver trace d’un négoce quelque peu fiévreux. Il faut dire que la récolte va sur sa fin et que l’offre ne suffit plus à répondre à la demande… Cela étant, tout ce qui est rare est cher et en définitive, les commerçants y trouvent leur compte. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Bui Van Canh, lui-même marchand de fruits.



« Cette année, la demande a grimpé en flèche et ma foi… les prix aussi ! On a notamment reçu beaucoup de commandes en provenance de Chine. Trop, d’ailleurs : on ne peut pas répondre à toute la demande ! », nous dit-il.