Une scène du film "Rom" du metteur en scène vietnamien Tran Thanh Huy. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - « Rom » du metteur en scène vietnamien Tran Thanh Huy, a remporté un prix important au 24e Festival international du film de Busan tenu du 3 au 12 octobre en République de Corée.

Le film vietnamien et la coproduction irako-qatarie "Haifa Street" ont partagé le premier prix dans la catégorie "Nouveaux courants", l’une des plus importantes au Festival international du film de Busan.

Les gagnants ont été annoncés samedi matin. Le jury de la catégorie "Nouveaux courants", présidé par le réalisateur britannique Mike Figgis, a félicité le film vietnamien pour son utilisation impressionnante de "lieux réels" et de "fin satisfaisante", a rapporté le principal site d'actualités américain, Variety. Un grand prix de 30.000 dollars a été attribué à chacun des deux films.

Développé à partir du court métrage "4:30 pm", salué par la critique et présenté au Festival de Cannes en 2013, le film parle d'un adolescent nommé Rom, qui vit dans un bidonville à Ho Chi Minh-Ville et vend des billets de loterie aux habitants du quartier. Son but est de collecter assez d'argent pour retrouver ses parents, qui l'ont abandonné enfant. -VNA