Le « pho » vietnamien. Photo: VI/VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un festival du « pho » vietnamien (Vietnam Pho Festival 2023) aura lieu les 7 et 8 octobre à Tokyo, au Japon.



Cet événement sera organisé par le comité d'organisation de la « Journée du Pho 12 décembre » afin de présenter et de promouvoir la culture culinaire vietnamienne dans le monde.



Le festival présentera de nombreuses marques du « pho » en provenance de différentes régions du Vietnam, notamment Pho Dau, Ba Ban Pho Hai Thien, Pho Phu Gia, Pho'S, Pho Sen SASCO, Pho Ta - Binh Tay Food, Pho Thin Bo Ho, Pho de l’hôtel Majestic Saigon...



En plus de présenter directement le « pho », le festival comprendra de nombreuses autres activités telles qu’une démonstration de la production de nouilles du « pho », un talk-show sur l’amour pour le « pho », un concours de préparation de « pho » japonais-vietnamien, une exposition et une projection de vidéos sur l’histoire du « pho »...



Le festival du « pho » vietnamien 2023 aura lieu dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Il contribuera à promouvoir les échanges culturels ainsi que les relations économiques entre les deux pays. En particulier, l’événement permettra aux participants et aux entreprises vietnamiennes d’explorer la culture et les opportunités commerciales au Japon. -VNA