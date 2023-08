m

Photo: comité d'organisation



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le cadre du "Namaste Vietnam Festival 2023", un festival du film indien se déroulera du 13 au 15 août à Ho Chi Minh-Ville, promettant d'enchanter les cinéphiles.



L'événement proposera sept films, à savoir The Signature, Roam Rome Men, Tuition, Hum do hamre do, Chhallang, Popcorn et Kaya Palat. A cette occasion, 12 acteurs, actrices et réalisateurs indiens célèbres seront présents au Vietnam. Les films indiens seront diffusés entièrement gratuitement au cinéma Nguyen Du au 116 rue Nguyen Du, premier arrondissement à Ho Chi Minh-Ville.



La cérémonie d’ouverture du "Namaste Vietnam Festival 2023" aura lieu le 12 août à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation d'artistes indiens célèbres. La chanteuse vietnamienne Vo Ha Tram, connue pour son tube "Ve Voi Em", sera l'invitée spéciale de l'événement. -VNA