Un spectacle de "quan ho" à Bac Ninh (Nord). Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Le festival "Aller dans la région de quan ho 2023" se tiendra du 24 au 28 février dans la ville de Bac Ninh et dans d'autres districts de la province éponyme du Nord. Il s’agit d’un événement culturel spécial, promouvant les identités culturelles nationale et locale.

La cérémonie d'ouverture, ayant pour thème "Région patrimoniale - Quintessence et spécificité", a eu lieu samedi 25 février à 20h00 sur la place du Centre culturel Kinh Bac, dans la ville de Bac Ninh. Dans le cadre de cette cérémonie, de nombreux airs de quan ho (chant alterné) seront présentés, avec notamment un spectacle au lac Nguyên Phi Y Lan dans la ville.

Le festival présentera des patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO, tels que la musique de la Cour de Huê, le chant xoan (chant printanier) de Phu Tho, le bài choi (une sorte de jeu de bingo vietnamien accompagné de musique folklorique traditionnelle dans des provinces du Centre et en particulier à Quang Nam), le don ca tài tu (musique des amateurs) de Bac Liêu, les vi giam (chants folkloriques) de Hà Tinh et les gongs du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre).

Cet événement proposera une trentaine d'activités, telles que des expositions, des circuits touristiques, des jeux populaires, etc. Il s’agit d’une occasion pour les artistes et les artisans de présenter les caractéristiques de leur patrimoine culturel reconnu par l'UNESCO.

Dans le cadre du programme, il y aura une cérémonie pour marquer la décision du Premier ministre de reconnaître trois artefacts et groupes d'artefacts de la province de Bac Ninh comme trésors nationaux.

Le quan ho est une forme d'art qui combine la musique, les paroles et les costumes pour présenter la culture de la région anciennement connue sous le nom de Kinh Bac, qui englobe les provinces de Bac Giang, Bac Ninh et une petite partie des régions environnantes. Cette région est riche en valeurs historiques et traditionnelles, et Bac Ninh est considérée comme son cœur.

Les chants de quan ho reflètent les paysages paisibles de la région de Kinh Bac, la générosité de ses habitants, ainsi que les sentiments passionnés entre les chanteurs et chanteuses. Cet art de Bac Ninh a même été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2009. -CVN/VNA