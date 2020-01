Séminaire "70 ans des relations Russie - Vietnam" en Russie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Evghenhi Kobelev, expert en recherche du Centre d’étude du Vietnam et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) de l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Russie, a hautement apprécié le rôle du Parti communiste du Vietnam dans les années de guerre et durant le processus du Renouveau.L’expert russe, qui a beaucoup d’ouvrages de recherche sur le Vietnam et publié de nombreux livres sur ce pays et les relations Vietnam – Russie, a eu un échange avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d’information en Russie, à l'occasion du séminaire "70 ans des relations Russie - Vietnam".Selon Evghenhi Kobelev, le Parti communiste du Vietnam est un événement particulier du mouvement communiste mondial. Un seul Parti traite tous les problèmes qui se posent. Le Parti communiste du Vietnam est très démocratique, ses membres s'appellent par leurs noms ou « camarade». Le Parti communiste du Vietnam est toujours proche du peuple, s’intéresse au peuple, à la qualité de vie du peuple, aux problèmes sociaux ainsi qu’aux autres, a-t-il estimé.Pendant les deux résistances pour la libération nationale, le Parti communiste du Vietnam a trouvé les chemins pour combattre les ennemis les plus puissants.Évaluant le rôle du Parti communiste du Vietnam dans le développement socioéconomique, l’expert russe a noté que l'économie vietnamienne connaissait une croissance élevée durant une vingtaine d’années, avec un taux de croissance annuelle du PIB de 6-7%. Cela explique clairement le rôle du Parti communiste du Vietnam, a-t-il affirmé. -VNA