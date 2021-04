Transformation de crevettes destinées à l'exportation. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le journal électronique Infox.ru vient de publier un article de Grigory Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche, lequel a apprécié le rôle du Vietnam dans les processus d'intégration eurasiatique.

Selon l'article, le rôle ainsi que le grand potentiel du Vietnam n'ont pas encore été pleinement exploités. Le Vietnam est l'un des pays pionniers de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et consolide sa position par des indicateurs économiques spécifiques.

Malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, le Vietnam a enregistré une croissance du Produit intérieur brut de 2,91% en 2020 et ce taux devrait atteindre 7,1% en 2021 selon les prévisions de la Banque singapourienne Oversea Bank, a-t-il indiqué, ajoutant que le Vietnam était l'un des pays d'Asie-Pacifique à croissance rapide du PIB par habitant.

Grigory Trofimchuk (droite), président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche. Photo: VNA

L'article a également cité des sources prestigieuses affirmant que le Vietnam figurerait parmi les 40 plus grandes économies du monde et qu'il serait la quatrième au sein de l'ASEAN. Le Vietnam figure parmi les 10 pays à la croissance la plus rapide au monde et dans le groupe des 16 économies émergentes les plus prospères au monde.

Grigory Trofimchuk a souligné qu'un climat d'investissement stable et sûr garanti par le gouvernement vietnamien était l'une des fondations politiques les plus fiables pour mener des activités économiques à grande échelle et à long terme.

Toujours selon l'article, la prochaine décennie sera une période de croissance qualitative pour le Vietnam. Les succès de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA) encouragent d'autres pays de l'ASEAN à participer plus activement aux processus d'intégration dans l'espace eurasiatique. -VNA