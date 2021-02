Pulvériser une zone de quarantaine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le site web américain Business Insider vientde publier un article reconnaissant l'efficacité de la prévention et du contrôle du COVID-19 du Vietnam.



L'article a cité le classement de l’Institut Lowy de l’Australie sur l'efficacité anti-épidémique des pays, selon lequel, le Vietnam se classait deuxième sur 98 pays et territoires classés, après la Nouvelle-Zélande.



Selon l'article, grâce à l'utilisation d'un modèle de faible coût et à la mise en œuvre de mesures de sécurité de base, notamment le lavage des mains et le port d'un masque, le Vietnam peut contrôler assez efficacement l'épidémie de COVID-19. Aucun pays de la même taille ou du même volume de population n'a contrôlé efficacement le coronavirus comme le Vietnam. La réussite du Vietnam est une fierté.

Kamal Malhotra, coordonnateur résident de l’ONU au Vietnam, a estimé qu’il y a trois facteurs apportant la réussite au pays dans ce combat : rechercher la source du virus, effectuer des tests et fournir des instructions claires.

Au lieu de tester l'ensemble de la population, le Vietnam ne teste que les personnes qui ont été exposées à la source de transmission. La frontière est également fermée et toutes les personnes qui y entrent devront être mise en quarantaine. Les Vietnamiens apprennent à vivre dans la « Nouvelle normalité », mais respectent toujours les recommandations de se distancer et de porter des masques.

Dans un rapport soumis à l'ONU, Kamal Malhotra a également apprécié le modèle anti-épidémique du Vietnam.

Sur le site web américain Business Insider, des experts en santé publique ont constaté que les pays ayant réussi à limiter l'épidémie de COVID-19, y compris le Vietnam, avaient des méthodes claires : élaborer un plan unifié avec un message cohérent, appeler les gens à porter des masques et effectuer des tests et des traçages approfondis. -VNA