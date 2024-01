Phnom Penh (VNA) - À l'occasion du 45e anniversaire de la Journée de la victoire du Cambodge sur le régime génocidaire (7 janvier 1979-7 janvier 2024), le journal Khmer Times a publié le 5 janvier un article soulignant le rôle de la jeunesse dans l’édification d'"un pont de l'amitié" Vietnam-Cambodge durant le processus d’édification et de développement du Cambodge.Dans son article intitulé "Le 45e anniversaire de la Journée de la victoire du Cambodge sur le régime génocidaire, le 7 janvier, les jeunes bâtissent un pont de l'amitié", Uch Leang, chercheur à l'Académie royale du Cambodge, rappelle l'événement historique d'il y a plus de quatre décennies lorsque les soldats du Front uni national pour le salut du Kampuchéa et le peuple cambodgien, avec l'aide de soldats volontaires et du peuple vietnamiens, ont renversé et libéré le Cambodge de ce régime génocidaire.Selon cet article, lors de sa visite officielle au Vietnam les 11 et 12 décembre 2023, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet a eu des réunions avec l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge et l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh. Ils ont souligné leur rôle vital dans la diplomatie populaire, les échanges culturels, les activités commerciales.Les discussions axées sur les orientations futures visent à renforcer l'esprit de solidarité, d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux peuples, en particulier les jeunes générations, contribuant ainsi à la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'éducation et le tourisme.L'article indique que lors de la rencontre entre Hun Many, président de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, et la délégation du Comité national de la jeunesse vietnamienne dirigée par Bui Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de la Jeunesse communiste de Ho Chi Minh, au Cambodge le 24 mai 2023, les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération à travers des échanges de délégations et à rechercher des opportunités pour davantage de projets communs.Selon Uch Leang, cela reflète la réalité du renforcement de l'esprit de solidarité, d'amitié et de compréhension entre les peuples du Cambodge et du Vietnam, en particulier les jeunes générations, pour contribuer à la promotion de la coopération, de l'entrepreneuriat, de l'éducation et du tourisme et soutenir le développement de l'économie cambodgienne. -VNA