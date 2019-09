Prague (VNA) - Un événement visant à sensibiliser la communauté des Vietnamiens en République tchèque aux soins de santé publics a eu lieu au centre commercial SAPA à Prague le 28 septembre.

Organisé par Medviet, un groupe de médecins et d’étudiants en médecine vietnamiens faisant des études en République tchèque, cet événement comportait des activités visant à donner des consultations gratuites sur la santé, des maladies courantes, des soins de santé gratuits ainsi que des entretiens avec des médecins.

Selon Tran Thi Hoai Anh, étudiante à l'Université Charles et responsable du comité d'organisation, l'événement a pour but d'aider les Vietnamiens résidant dans ce pays à mettre à jour leurs connaissances en matière de prévention et de traitement des maladies courantes et de renforcer la connectivité entre eux et les médecins en République tchèque.

Elle a révélé que sept médecins et dix étudiants en médecine, de nationalité vietnamienne et tchèque, ont participé à l'événement cette année.

Le docteur Ngo Viet Dung, qui travaille à l'hôpital universitaire de Motol, espère que d'autres programmes de soins de santé similaires seront organisés dans le futur.

Petr Sipek, un médecin tchèque en pédiatrie a dit que cet événement contribuait à renforcer les liens au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger et entre la communauté des Vietnamiens et le contingent de médecins tchèques. -VNA