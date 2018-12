Cao Dinh Thang reçoit le prix du comité organisateur. Photo : VNA

Moscou (VNA) - La cérémonie de remise des prix du 5e Festival russe de la musique pour les orchestres et solistes des instruments à vent a eu lieu le 18 décembre à l’École supérieure de musique de Gnesin à Moscou.

Organisé depuis 2013, le fesival a pour but d’améliorer la qualité de la formation, d’actualiser les méthodes d'enseignement dans les établissements d'enseignement musical, de promouvoir la coopération dans le domaine de la composition, d’ échanger des réalisations créatives de jeunes musiciens, de présenter des œuvres classiques et de donner une éducation artistique pour les jeunes.

Patronné par l’Agence fédérale pour la jeunesse de la Fédération de Russie, le festival a compris des compétitions de performance et de composition, et des conférences de presse et tables rondes avec la participation d'étudiants, d'enseignants et de grands experts dans le domaine des chefs d'orchestre et des instruments à vent.

Lors de la compétition de combinaisons instrumentales, Cao Dinh Thang, étudiant en composition de quatrième année au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, a remporté l'un des deux troisièmes prix, tandis que le deuxième prix a été attribué à deux étudiants russes.

Le Professeur agrégé Igor Nikolaevich Savinov, compositeur et conférencier du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, a dit que le troisième prix de l'étudiant Cao Dinh Thang n'était pas une mince réalisation, car il n'y avait pas de premier prix dans ce contenu.

Il a également apprécié les connaissances acquises, les résultats des études et de la formation ainsi que l'habileté de composition de Cao Dinh Thang au cours de ses années d’études au Conservatoire Tchaïkovski.

Auparavant, au début de décembre, la composition pour piano solo de Cao Dinh Thang a remporté le deuxième prix du concours fédéral de la composition (un concours honorant le grand écrivain Lev Tolstoï) et le prix spécial de La Voix de la Russie (une radio de l’État russe). -VNA