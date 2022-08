Prague, 18 août (VNA) - Karel Sys, président de l'Association des écrivains tchèques, a reçu un prix de consolation lors de la 7e édition des Prix nationaux de l'information pour l'étranger en reconnaissance de sa contribution à la vulgarisation de la culture vietnamienne en République tchèque ainsi qu'à la promotion des échanges culturels entre les deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Thai Xuan Dung (gauche) remet le Prix à Karel Sys, président de l'Association des écrivains tchèques. Photo : VNA

Le recueil de poèmes tchéco-vietnamiens et vietnamiens-tchèques est édité par Karel Sys et l'écrivain et traducteur Dô Ngoc Viêt Dung (Do.honza), également écrivain, a co-écrit un recueil de poèmes de poètes tchèques et vietnamiens.

Le livre bilingue de 762 pages, qui comprend des œuvres de nombreux poètes célèbres, à savoir Tô Huu, Xuân Diêu et Jaroslav Seifert, a été honoré lors du 7e Prix national de l'information pour l'étranger. Il a été publié par la Maison d'édition de l'Association des écrivains du Vietnam.



L'ambassade du Vietnam en République tchèque a organisé une cérémonie le 17 août pour remettre le prix à l'écrivain tchèque.

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur vietnamien Thai Xuan Dung a apprécié la contribution de Karel Sys à la vulgarisation de la culture et des œuvres littéraires vietnamiennes en République tchèque, aidant à promouvoir les relations entre les deux pays.

Pour sa part, l'écrivain tchèque a déclaré que c'était un grand honneur pour lui de recevoir le prix.

Il était difficile de traduire du tchèque au vietnamien et vice versa, nécessitant la coopération de nombreux collègues, a-t-il dit, ajoutant que les échanges culturels approfondiront la compréhension entre la République tchèque et le Vietnam.

Le comité d'organisation de la 7e édition des Prix nationaux de l'information pour l'étranger a reçu plus de 1.000 candidatures en 14 langues qui ont été publiées sous forme d'articles dans des journaux imprimés et en ligne, des sites Web agréés par des agences compétentes, des émissions de radio et de télévision, des photos de presse et de paysage et des livres.

L'événement a distingué 102 meilleures entrées, dont une spéciale, 10 premiers, 19 deuxièmes, 29 troisièmes et 43 prix de consolation.- VNA