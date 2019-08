Un échange d'amitié frontalière Vietnam-Cambodge. Photo: VNA



An Giang (VNA) - Un échange d'amitié frontalière Vietnam-Cambodge 2019 ayant pour thème "Partager la rivière du Mékong" a eu lieu mardi soir dans la ville de Chau Doc, province d'An Giang.

Il a été organisée par le commandement des Garde-frontières du Vietnam, le commandement d'infanterie de l'armée cambodgienne et le Comité populaire de la province d'An Giang, dans le cadre du Programme d'échange d'amitié frontalière Vietnam-Cambodge 2019.

Ce programme était placé sous l'égide du général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense et du général Nieng Phat, secrétaire d'État au ministre cambodgien de la Défense. Il a vu également la participation du général Nguyen Van Nam, commandant adjoint et chef d'état-major de la Garde-frontière du Vietnam, du général Teeng Suon, chef adjoint du Département général de la police nationale du Cambodge, du général Pin Piseth, chef adjoint du Département général de l'immigration du Cambodge, du président du Comité populaire d'An Giang Nguyen Thanh Binh, des gouverneurs des provinces cambodgienne de Ta Keo et Kandal, etc.

Le général Nguyen Van Nam a apprécié cet échange, lequel contribue à la consolidation et au resserrement de la coopération entre la force de gardes-frontières du Vietnam et les forces d'armée du Cambodge dans la protection de la frontière, le contrôle des postes frontaliers, la prévention et la lutte contre les criminalités, pour une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

A cette occasion, les participants ont discuté des résultats remarquables dans le travail extérieur, les échanges culturels, artistiques et sportifs, l'assistance du peuple résidant dans les provinces à la frontière Vietnam-Cambodge, etc.

A cette occasion, le général Hoang Xuan Chien, commandant des Garde-frontières du Vietnam et le général Hun Manet, commandant de l'armée d'infanterie cambodgienne ont remis 30 bourses d'études aux élèves de la province vietnamienne d'An Giang, et des provinces cambodgiennes de Takeo et de Kadal.

En outre, le général Do Danh Vuong, commissaire politique de la garde-frontière du Vietnam et le général Sao Sokha, commandant général adjoint et commandant adjoint de la gendarmerie du Cambodge ont remis 60 boeufs aux familles démunies de ces trois provinces ci-dessus. -VNA