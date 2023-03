Le cuisinier vietnamien Doan Thanh Dien (droite). Photo : VNA

Lam Dong (VNA) - Doan Thanh Dien, chef d'un restaurant de la ville de Da Lat, dans la province de Lam Dong (Hauts plateaux du Centre), a remporté deux médailles d'or et deux médailles d'argent lors de la Coupe du monde culinaire de Malaisie 2023 qui s'est déroulée en Malaisie du 21 au 23 en février.Né en 1990, Doan Thanh Dien travaille pour le restaurant Tam Lua dans la ville de Da Lat et s'est inscrit pour participer à la Coupe du monde culinaire en Malaisie dans l'intention de préparer des plats vietnamiens typiques avec des ingrédients disponibles à Da Lat.Cependant, son équipe a rencontré des problèmes lorsqu'un membre, chargé d'apporter les ingrédients nécessaires à la compétition, a perdu son passeport et n'a pas pu se rendre en Malaisie.Doan Thanh Dien et son équipe ont dû passer à d'autres plats en utilisant des ingrédients disponibles en Malaisie.Ils ont ensuite rencontré un autre problème lorsque toute la vaisselle qu'ils avaient apportée a été cassée pendant le processus de transport et qu'ils n'avaient pas d'argent pour en acheter de nouvelles, ils ont donc dû emprunter.Après tous les défis, Doan Thanh Dien et son équipe sont si heureux que les quatre plats qu'il a cuisinés aient remporté des médailles, dont deux d'or et deux d'argent.Félicitant les résultats de Doan Thanh Dien et son équipe lors de la Coupe du monde culinaire en Malaisie, Nguyen Thi Bich Ngoc, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lam Dong a dit que la cuisine sera insérée dans l’orientation du développement du tourisme de Da Lat.En plus, elle a espéré qu'en plus de développer sa chaîne de restaurants, Doan Thanh Dien continuerait à utiliser les produits agricoles de Da Lat en particulier et de Lam Dong en général pour promouvoir la quintessence de la cuisine locale.La Coupe du monde culinaire de Malaisie 2023 a attiré plus de 1.000 participants venus de 20 pays à travers le monde. Le jury est composé de près de 130 chefs célèbres et experts culinaires de nombreux pays comme le Royaume-Uni, l'Italie, la Turquie, l'Australie, la Chine, l'Inde, l'Égypte, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam. Trois équipes du Vietnam ont participé à cette compétition.-VNA