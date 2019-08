MG, le modèle le plus notable de SAIC Motor. Photo: SAIC Motor. Photo: CPV



Hanoï (VNA) - Les voitures CBU (Complete Built-up Unit), importées par le groupe chinois SAIC Motor, seront distribuées au Vietnam dans le cadre d'une coopération avec la filiale du groupe malaisien Tan Chong.Tan Chong Motor Holding Berhad a annoncé qu'elle avait récemment signé un accord, par le biais de sa filiale TC Services Vietnam, avec le constructeur automobile chinois SAIC Motor International.Cette filiale est spécialisée dans la vente au détail d’automobiles, et fournit des services de maintenance et de réparation automobile et des pièces détachées.TC Services Vietnam et SAIC Motor coopéreront pour la distribution et la vente de voitures assemblées à partir de composants importés, ainsi que pour l'importation et la distribution de voitures CBU de SAIC Motor.Cet accord contribuera à renforcer la présence de SAIC Motor sur le marché automobile vietnamien.Entre janvier et juillet, les ventes d’automobiles des membres de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) se sont chiffrées à 180.490 véhicules de tous types, 22%. Les ventes de voitures de tourisme ont atteint 132.550 unités ( 35%), de voitures commerciales 44.883 (-1,5%) et de véhicules utilitaires 3.507 (-28%).Environ 107.006 véhicules ont été assemblés dans le pays (-14%), et 73.934 importés, soit une hausse record de 207%. -CPV/VNA