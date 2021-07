Le général Vo Nguyen Giap (au milieu) a mené le peuple vietnamien à la victoire sur les colonialistes français puis sur les impérialistes américains. Photo d’archives de la VNA

Hanoï (VNA) - Un concours sur la vie et la carrière du général Vo Nguyen Giap sera lancé pour les citoyens vietnamiens dans le pays et à l'étranger, ce à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance (le 25 août 1911).

Coorganisé par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Département général de la politique de l'Armée populaire vietnamienne et la province de Quang Binh (Centre), ce concours se déroulera sous deux formes: quiz interactif en ligne et écriture.

Il vise à sensibiliser les jeunes génération et les personnes de tous horizons sur la vie, la carrière et les grandes contributions du général Vo Nguyen Giap envers la révolution du pays.

La forme en quiz interactif sera lancée le 28 juillet et aura lieu en ligne de 20h30 à 21h20 le 30 juillet et les 3, 6, 10, 13, 17, 20 et 25 août. Le comité d'organisation attribuera 300.000 dongs une réponse correcte et 3 millions de dongs une session pour les gagnants.

La forme en écriture sera lancée le 25 août prochain. Une cérémonie de remise des prix est prévue le 22 décembre 2021, à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam.

Le général Vo Nguyen Giap, de son vrai nom Vo Giap et dont le cryptonyme est Van, est né le 25 août 1911, dans la commune de Loc Thuy, district de Le Thuy, rattaché à la province de Quang Binh (Centre). Il est décédé à Hanoï le 4 octobre 2013 à l'âge de 103 ans.

Il a été membre du Politburo, secrétaire de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre permanent, ministre de la Défense, commandant en chef de l'Armée populaire vietnamienne et député de l'Assemblée nationale de la première à la 7e législature.

Il a mené le peuple vietnamien à la victoire sur les colonialistes français puis sur les impérialistes américains.

Pour ses grands mérites pour l'œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation, et son grand prestige dans le pays comme à l'étranger, il s'est vu décerner par le Parti et l'Etat l'Ordre de l'Etoile d'Or, l'Ordre Ho Chi Minh et de nombreux ordres, médailles et autres distinctions du Vietnam et des pays étrangers. -VNA