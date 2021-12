Hanoi (VNA) - Un symposium sur le thème «La Russie aux yeux des chercheurs vietnamiens en études russes : aspects humanistes» a été organisé le 10 décembre à Hanoi, mettant en lumière le développement fructueux des relations Russie-Vietnam.

Vue du symposium sur le thème «La Russie aux yeux des chercheurs vietnamiens en études russes : aspects humanistes» à Hanoi, le 10 décembre. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a déclaré que l’événement offrait une opportunité aux chercheurs vietnamiens spécialisés dans les études russes de discuter du rôle et de la position de la Russie dans la région Asie-Pacifique, et de la coopération économique, commerciale et humaine entre la Russie et Vietnam.

Il a souligné le développement florissant du partenariat stratégique Russie-Vietnam au cours des deux dernières décennies, affirmant que les relations se sont renforcées et se développent avec confiance dans tous les domaines dans un esprit d’amitié et de coopération pour le bénéfice mutuel.



Les dialogues politiques de haut niveau et au plus haut niveau ont toujours été maintenus malgré les nombreux impacts de la pandémie de Covid-19, a déclaré l’ambassadeur.

Lors de la récente visite en Russie du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, les deux parties ont approuvé une déclaration commune sur la vision du partenariat stratégique intégral jusqu’en 2030.

Selon le diplomate, l’orientation la plus importante des liens russo-vietnamiens reste la coopération dans l’industrie pétrolière et gazière, la technologie militaire et la coordination des actions dans les domaines de l’énergie, des transports, de la production industrielle, de la technologie numérique, de l’éducation et de la formation, de la science et de la culture.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Tô Anh Dung, a souligné l’importance du colloque, affirmant qu’il a permis de mettre en contact des universitaires et des chercheurs dans les domaines des études russes et des relations Vietnam-Russie.

Le 13e Congrès national du Parti a affirmé que le Vietnam poursuivra une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations, dans laquelle la Russie est un partenaire traditionnel, un partenaire stratégique global et une priorité absolue de la politique extérieure du Vietnam, a-t-il déclaré.

La Russie est un partenaire important du Vietnam dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz. Des projets de coopération conjoints entre les deux parties ont été mis en œuvre efficacement au Vietnam et en Russie, a-t-il noté, ajoutant que les deux pays ont également élargi leur coopération aux énergies propres et renouvelables.

Les relations de plus en plus resserrées et renforcées entre les deux pays seront une base pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde, a-t-il souligné.

Le professeur associé-Dr Nguyên Chiên Thang, directeur de l’Institut d’études européennes, a déclaré que la Russie est un sujet important des relations internationales qui contribue activement aux processus d’intégration et de coopération dans la région et le monde.

Des scientifiques vietnamiens et russes ont discuté, analysé en profondeur et proposé des solutions pour renforcer le rôle et la position de la Russie dans la région Asie-Pacifique en général, et renforcer les liens de coopération entre la Russie et le Vietnam en particulier. - VNA