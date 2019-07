Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Un colloque consacré à l'amélioration du système juridique de protection des animaux sauvages et rares au Vietnam a eu lieu vendredi à Da Nang (Centre).



L'événement était co-organisé par la Commission judiciaire de l'Assemblée nationale et la Société pour la Conservation de la Faune (Wildlife Conservation Society-WCS).



La présidente de la Commission judiciaire de l'Assemblée nationale, Le Thi Nga, a déclaré que le Vietnam jouissait d'une riche biodiversité, tant en flore qu'en faune, avec de nombreuses espèces en danger listées dans le Livre rouge mondial.



Ces dernières années, la biodiversité du pays a chuté en raison du développement des activités de braconnage, de trafic, de commerce et de destruction des habitats naturels, a-t-elle déclaré.



Le Code pénal et le Code de procédure pénale comprennent de nombreux articles relatifs aux crimes, aux peines et aux procédures permettant de traiter ces actes criminels, a-t-elle ajouté.



Ce colloque a permis aux participants de discuter des questions concernant le perfectionnement des textes juridiques sur la prévention et la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. -VNA