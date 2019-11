Prague (VNA) – L’équipe de football FC Sapa Praha et le centre de formation de jeunes footballeurs FC Sapa Praha Akademy de la communauté vietnamienne en République tchèque ont vu le jour le 17 novembre en vue de stimuler le mouvement sportif des Vietnamiens dans ce pays européen.

L’événement a vu la présence du footballeur Mac Hong Quan du club vietnamien Than Quang Ninh et du gardien de but Filip Nguyen du club FC Slovan de la République tchèque, en vue d’encourager les jeunes footballeurs.

L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque Ho Minh Tuan a affirmé que cet événement avait marqué une nouvelle avancée dans les activités communautaires pour s’orienter vers le professionnalisme, et affirmé une intégration plus profonde dans le pays d’accueil.

Le mouvement sportif de la communauté des Vietnamiens en République tchèque a apporté au Vietnam de bons footballeurs, tels que Mac Hong Quan et, bientôt, Filip Nguyen.

Le centre de formation deviendra un lieu de formation fondamentale pour des jeunes talentueux, contribuant à l’amélioration de l'image du peuple vietnamien en République tchèque, a-t-il dit.

Le FC SAPA Praha a été officiellement créé en mai 2018. Après une très courte durée, la sélection a obtenu de nombreux bons résultats, dont la coupe du tournoi du Sénat tchèque en juin dernier et le titre de champion du tournoi organisé par l'Association des Vietnamiens en Europe. Le centre de formation de jeunes footballeurs a été créé il y a plus de 3 mois. Environ 40 enfants y sont inscrits. -VNA