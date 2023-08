Le chercheur Ibnu Hadi. Photo: VNA Le chercheur Ibnu Hadi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le chercheur Ibnu Hadi, maître de conférences à la Faculté des relations internationales de l'Université de President, aussi ancien ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, a déclaré que le discours du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, lors du dialogue politique organisé le 5 août par la Communauté des politiques extérieures de l’Indonésie, était "très impressionnant, complet, visionnaire", faisant référence à tous les aspects, des relation Indonésie - Vietnam aux liens entre l'ASEAN et ses partenaires, en passant par des problèmes mondiaux.L'ancien ambassadeur a souligné que le discours du président de l'Assemblée nationale vietnamienne était vraiment «le parfait complément» aux actions et politiques de l’exécutif du Vietnam.Ibnu Hadi a été entièrement d'accord avec la déclaration du chef de la législature vietnamienne, selon laquelle le peuple est au cœur de toutes les politiques de développement du Vietnam, qui ont toujours l'objectif de "peuple riche, pays fort, démocratie, justice et civilisation".Selon le chercheur, le Vietnam est maintenant une économie ouverte avec bon nombre d'accords commerciaux, dont l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique global régional (RCEP). En outre, le Vietnam est très actif dans la construction et l'expansion de son économie. Cela est témoigné à travers la visite en Indonésie du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, accompagné de nombreuses grandes entreprises telles que Vietnam Airlines, Vietjet, Vinfast...Ibnu Hadi a exprimé son espoir que les entreprises vietnamiennes auront des opportunités de coopération avec l'Indonésie. L'ouverture par Vietjet Air de la ligne directe Jakarta - Ho Chi Minh-Ville en est l'un des exemples, améliorant les échanges entre les deux peuples. -VNA