Plus de 100 footballeurs amateurs vietnamiens et japonais ont participé dimanche 1er mai au tournoi de l’amitié Enshu Fukuroi dans la préfecture de Shizuoka, au Japon.

Chaque année, aux 15e et 16e jours du troisième mois lunaire, les San Chi se donnent rendez-vous dans le district de Binh Liêu, frontalier avec la Chine, pour leur plus grande fête consacrée au Soong Co.