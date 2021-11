Photo: sovhtt.hanoi.gov.vn



Hanoï (VNA) - Si vous souhaitez découvrir la culture et les coutumes du Vietnam, il est préférable de le visiter pendant les fêtes, festivals et les vacances. Ces journées spéciales inspirent également la création de calendriers uniques profondément imprégnés de l'identité nationale. Un calendrier dépeignant les fêtes organisées dans différentes parties du pays a été publié.



Le calendrier des "Fêtes vietnamiennes" est une collection de croquis qui capturent l'atmosphère festive de nombreuses fêtes à travers le pays.



Le Vietnam est un pays multiculturel avec 54 groupes ethniques, chacun avec ses propres fêtes et célébrations.



Dang Thien Thu, directrice artistique du Projet du calendrier de printemps de la société Phuong Nam:



"Le calendrier se concentre sur les meilleures caractéristiques des différentes fêtes à travers le pays. Dessiner un ensemble d'images est un processus assez minutieux. Notre équipe de production se compose d'un comité de rédaction pour le contenu et les images, et d'une équipe de cinq artistes".



Chaque page du calendrier montre une fête différente d’une localité ou d’un groupe ethnique.



Les détails sont représentés avec précision, et de brèves informations sur les fêtes sont fournies pour offrir une meilleure compréhension de ce qu'ils célèbrent.



"Les personnes qui utilisent le calendrier, en plus de marquer le jour, acquerront également une compréhension de différentes traditions du pays".



Malgré la concurrence des calendriers numériques, les calendriers traditionnels ont toujours une place de choix dans le cœur des Vietnamiens en raison de leur valeur tant culturelle que spirituelle. -VNA