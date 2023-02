Nguyên Quôc Dân, l’artiste qui transforme les déchets en œuvres d’art.

Quang Nam (VNA) - Dans la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), le peintre Nguyên Quôc Dân sensibilise les habitants et les touristes à la protection de l’environnement avec ses œuvres d’art fabriquées à partir de ferraille et autres déchets.

Dans une usine recouverte de vieilles tôles ondulées, Nguyên Quôc Dân, 39 ans, nous explique en souriant : “Cet atelier est un projet que je chéris depuis longtemps, j’y amène des objets abandonnés et les fait renaître, je leur donne une nouvelle vie ”.

M. Dân est né à Hôi An. À l’âge de 3 ans, il déménage avec sa mère à Phan Thiêt dans la province de Binh Thuân (Centre). En raison de la maladie de sa mère, son oncle les ramène tous les deux dans sa ville natale.

“Quand j’avais 12 ans, j’ai commencé à vivre dans un orphelinat. C’est là que j’ai pris goût à l’art. Je me promenais souvent dans la vieille ville avec un stylo et du papier pour dessiner. À cette époque, un couple américain a vu mon talent. Ils m’ont adopté et m’ont aidé à poursuivre une carrière artistique”, se souvient-il.

En 2009, M. Dân est diplômé de l’Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. En 2020, sa femme et lui retournent dans sa ville natale, louent un terrain de plus de 1.000 m2 et ouvrent un atelier pour recycler artistiquement des objets et matériaux abandonnés. “Je l’appelle l’atelier de recyclage parce que je veux transformer les déchets d’aluminium, de plastique, de cuivre, de bois, etc. en œuvres d’art de valeur”.

“Musée du recyclage”

L’atelier de M. Dân fait plus de 500 m2, avec en son sein un puit de lumière. L’artiste y a creusé profondément un espace d’environ 8 m2, autour duquel il a placé des œuvres recyclées en aluminium et en plastique sur des tambours.

“Ce sont trois grandes lanternes fabriquées à partir de réservoirs d’eau qui sont mes œuvres préférées. Elles ont été conçues dans un style non cubique. Je coupe chaque ligne et bord pour former de beaux motifs décoratifs”, décrit-il.

Afin de continuer à avoir de la matière pour créer ses œuvres, l’artiste doit arpenter chaque jour les rues de Dà Nang et les districts voisins tels que Duy Xuyên ou le chef-lieu de Diên Bàn pour explorer les points de collecte de ferraille, acheter du plastique, des mannequins, des baignoires, des réservoirs d’eau...

À ce jour, l’atelier compte environ 70 œuvres représentatives de l’art de M. Dân et de son style non cubique. Chaque jour, il accueille de nombreux visiteurs dans son atelier. On lui a déjà proposé d’acheter un œuvre, mais il a refusé car il voulait l’exposer.

En ce qui concerne l’avenir, son souhait est de moderniser son atelier, de créer plus d’œuvres et de continuer à transformer les objets jetés en produits utiles pour la société. “Je voudrais faire de mon atelier un musée du recyclage , ouvert à tous, pour transmettre ma philosophie”, partage M. Dân. -CVN/VNA