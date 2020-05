Nguyen Van Hien au tribunal. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Nguyen Van Hien, ancien commandant de la Marine populaire du Vietnam, a été condamné à quatre ans de prison pour son rôle dans une affaire de violation des réglementations sur la gestion foncière.



Lors du procès qui a commencé le 18 mai, le Tribunal de la Marine populaire du Vietnam a condamné Nguyen Van Hien à une peine de prison pour "Manque de responsabilité, entraînant de graves conséquences".



Dinh Ngoc He, ancien directeur général adjoint de la compagnie générale Thai Son du ministère de la Défense, PDG de la société par actions de développement et d’investissement Thai Son du ministère de la Défense, a été condamné à 20 ans de prison, pour “Escroquerie pour obtenir des biens”. Compte tenu de ses condamnations antérieures, il devra purger une peine totale de 30 ans.



D'autres accusés ont écopé des peines de prison de 4 à 15 ans.



Le jury a déclaré que les actes des accusés avaient entraîné la perte du droit de gestion de trois terrains à Ho Chi Minh-Ville par la Marine, d'une valeur totale de plus de 939 milliards de dongs.



Auparavant, lors de son 12e Plénum la semaine dernière, le Comité central du Parti (12e mandat) avait décidé d'appliquer une sanction disciplinaire en expulsant du Parti Nguyen Van Hien.-VNA