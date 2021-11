Lors du séminaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 4 novembre un séminaire sous forme directe et en ligne placé sur le thème « Un an de mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) : opportunités, défis et solutions ».

Après plus d'un an de mise en œuvre, l'accord EVFTA a apporté de nombreux résultats positifs. Au cours des neuf premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires total entre le Vietnam et l'UE a atteint 41,29 milliards de dollars, en hausse de 13,4% par rapport à la même période de l’an passé. Rien les exportations ont atteint 28,85 milliards de dollars, en hausse de 11,7%.

S'exprimant lors du séminaire, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a souligné l'importance du partenariat et de la coopération intégrale Vietnam-UE, affirmant que la mise en œuvre de l'EVFTA depuis août 2020 a créé une nouvelle motivation pour la collaboration Vietnam-UE en ouvrant de grandes opportunités de coopération, contribuer à promouvoir les activités de commerce et d'investissement parmi les milieux d'affaires et les peules des deux côtés.

Selon la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), par rapport à d'autres ALE, le niveau de compréhension et d'attente des entreprises vietnamiennes vis-à-vis de l'EVFTA est plus élevé, avec 30,19 % des entreprises interrogées comprenant clairement les engagements inclus dans l'accord contre 22,95 %. sur d'autres ALE.

L'EVFTA est l'un des accords commerciaux du Vietnam avec le ratio d'efficacité le plus élevé la première année.

Luong Hoang Thai, directeur général du département de la politique commerciale multilatérale du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que grâce à l'EVFTA, le commerce entre le Vietnam et l'UE s'est développé dans une direction plus durable. Outre des opportunités d'expansion et de diversification du marché, l'accord a permis au Vietnam de réformer ses institutions, de rendre l'environnement des investissements et des affaires meilleur et plus transparent, et de transformer sa structure de produits en produits à plus haute valeur ajoutée.

Lors du séminaire, les ambassadeurs vietnamiens et les conseillers commerciaux de plusieurs pays de l'UE ont fourni de nombreuses informations utiles sur le marché et les habitudes des consommateurs dans ces pays.

Cependant, ils ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de produits vietnamiens qui répondent à la demande de l'UE, alors que la compétitivité et l'engagement du Vietnam dans les chaînes de valeur restent modestes, et la combinaison entre l'exportation et la coopération dans la technologie pour la production et la distribution de biens a été limité.

Les participants à l'événement ont exprimé l'espoir que les agences de représentation vietnamiennes à l'étranger fourniront plus d'informations sur les marchés et élaboreront davantage de plans pour promouvoir l'image nationale, renforçant ainsi les activités de promotion commerciale en Europe de manière synchronique.- VNA