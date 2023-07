Photo : baodautu.vn

Quang Ninh (VNA) - Au premier semestre de l'année, la province de Quang Ninh (Nord) a attiré plus de 832 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE), atteignant 69,3% du plan fixé par le Comité populaire provincial.A la fin de juin, Quang Ninh a délivré la licence d’investissement à deux nouveaux projets du groupe Foxconn d'un capital total de plus de 246 millions de dollars. Ces deux projets de Foxconn et quatre projets d'autres investisseurs étrangers ont porté le total des IDE versés au domaine auxiliaire de l'industrie automobile de Quang Ninh à 585 millions de dollars, représentant 70,3% du total des IDE de la province.Ce sont les projets de la sarl Autoliv Vietnam (Suède) d’un investissement de 154 millions de dollars ; de la sarl Samsong Vina (République de Corée), près de 10,3 millions dollars ; de la compagnie Vietnam Boltun (Taïwan), de 165 millions de dollars, et de la sarl Xiamen Sunrise Group, de 55 millions de dollars.Le Japon devient l'investisseur important de Quang Ninh. La zone industrielle de Song Khoai investie par le groupe Amata Ha Long dans la zone économique côtière de Quang Ninh vient d'accueillir deux projets d'investisseurs japonais. Il s'agit de la sarl Castem Vietnam versant 18,6 millions de dollars dans une usine de détails mécaniques de précision et de la Sarl Parts Seiko Vietnam investissant 10 millions de dollars dans une usine de fabrication, d'assemblage et de commercialisation de produits métalliques.Selon Nguyen Van Nhan, directeur général de la compagnie par actions urbaine d'Amata Ha Long, après le projet de Castem Vietnam, il y aura au moins 7 autres projets d'investisseurs japonais injectant leurs capitaux dans la zone industrielle de Song Khoai.En fait, Parts Seiko Vietnam, la Sarl Tamagawa Seiki se sont engagés à investir 35 millions de dollars dans cette zone industrielle. Tamagawa Seiki est une grande marque dans le domaine de l'industrie manufacturière de haute précision, produisant des capteurs de haute technologie pour les voitures, les avions...-VNA