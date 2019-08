Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le bilan provisoire du typhon Wipha qui a touché la semaine dernière les localités du Nord et du Centre septentrional, s’est aggravé. A19h le 5 août, il s’élevait à dix morts et onze portés disparus.

Selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, Thanh Hoa est la province qui a subi les plus graves dégâts humains avec cinq morts et dix portés disparus, suivie par Dien Bien avec un mort et un porté disparu. Les provinces Bac Can, Lao Cai, Son La et Phu Tho ont recensé chacune un mort.

Les dégâts matériels ont été estimés à plus de 28 milliards de dongs à Son La, et à 5,3 milliards de dongs à Bac Can,

Le typhon a également endommagé des centaines de maisons, des centaines hectares de cultures maraîchères et de nombreux ouvrages infrastructuraux. Les dégâts matériels ont été estimés à des dizaines de milliards de dongs. -VNA