Hanoï (VNA) - Selon le Comité d’organisation du Festival de Huê 2020, « Tu Linh » symbolisant les quatre animaux sacrés du Vietnam que sont le dragon, la licorne, la tortue et le phénix, seront présents sur tous les produits de communication pour la 11e édition de cet événement culturel.

Selon Huynh Tiên Dat, directeur du Centre des festivals de Huê (ville centrale de Huê), le Comité d’organisation a décidé de choisir les quatre animaux sacrés du Vietnam que sont le dragon, la licorne, la tortue et le phénix, pour illustrer successivement quatre thèmes de Huê : une destination des héritages, une destination pour les activités spirituelles, une destination poétique et moderne, et une destination typique. Les groupes de thèmes s’orientent vers le message « Huê est toujours nouveau ».

Ayant pour thème « Le patrimoine culturel avec l’intégration et le développement - Huê est toujours nouveau », la 11e édition du Festival de Huê 2020 sera organisée du 1er au 4 novembre, estimée comme une convergence des interprétations artistiques particulières et animées venues de 20 pays à travers le monde.

Le Festival de Huê 2020 promet d’apporter aux visiteurs de nouvelles expériences uniques en matière de culture, d’histoire et d’art. -NDEL/VNA