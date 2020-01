Hanoi (VNA) - La cheffe de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a reçu mardi 21 janvier à Hanoi, une délégation du diocèse de Hung Hoa, conduite par l’évêque Vu Tât.

La cheffe de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti, Truong Thi Mai avec la délégation du diocèse de Hung Hoa. Photo: VNA

Saluant la participation active du diocèse dans les mouvements d’émulation patriotique lancés par le Front de la Patrie du Vietnam, elle a affirmé que le Parti et l’Etat reconnaissent et apprécient toujours les contributions du diocèse de Hung Hoa au développement national durant ces derniers temps.Truong Thi Mai a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire à l’évêque Vu Tât et au diocèse de Hung Hoa, et a exhorté les dignitaires à encourager les fidèles à valoriser la grande union nationale et à contribuer au développement du pays. - VNA