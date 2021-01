Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh remet des premiers prix de journalisme sur la sécurité routière 2020. Photo : VNA

Ce prix annuel souligne l’importance de l’information sur la sécurité routière et célèbre l’excellent travail accompli en la matière, a affirmé Truong Hoà Binh. Les travaux menés ont incité la population à respecter le Code de la route et à réduire le nombre d’accidents, a-t-il poursuivi.Les organisateurs ont récompensé trente-deux personnes et décerné deux premier prix, cinq deuxième prix, dix troisième prix et quine prix d’encouragement. - VOV/VNA