Dà Nang (VNA) – Le groupe Trung Nam (Trung Nam Group) vient de signer un mémorandum de coopération avec la ville sud-coréenne de Daegu. La cérémonie de signature a eu lieu à l’occasion de la visite de travail du maire de Daegu, Hong Joon Pyo, à Dà Nang.

La cérémonie de signature. Photo : baochinhphu.vn

Trung Nam Group est l’un des plus grands investisseurs dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures, de l’immobilier et des technologies de l’information.

Actuellement, Trung Nam Group déploie de nombreux projets dans des provinces telles que Ninh Thuân, Dak Lak et Tra Vinh, contribuant à hauteur de 1.600 MW au réseau d’électricité national. C’est la seule entreprise privée à participer au transport d’énergie électrique en investissant dans les sous-stations à haute tension et les lignes de transmission d’énergie à un circuit à 500 kV et à 220 kV. Le groupe a pour objectif d’accompagner le gouvernement dans la réduction des gaz à effet de serre envers la zéro émission nette.

Les autorités de la ville de Daegu ont déclaré souhaiter renforcer leur coopération avec la ville de Dà Nang et les entreprises vietnamiennes dans les temps à venir.

À l’heure actuelle, la ligne aérienne directe reliant Dà Nang et Daegu a été réouverte, offrant de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines phares des deux parties.

À la fin de 2022, le Vietnam était le troisième importateur de Daegu avec 454 millions de dollars d’échanges commerciaux. Le Vietnam importe du textile, des équipements industriels et des accessoires de voitures.

En 2022, la République de Corée était l’un des cinq pays et territoires investissant le plus dans la ville de Dà Nang avec 256 projets d’une valeur de 358 millions de dollars.

Depuis 2019, Dà Nang et la République de Corée ont six lignes aériennes avec une fréquence de 251 vols par semaine. En 2022, le nombre de touristes sud-coréens venus à Dà Nang a atteint 385.000 personnes, représentant 45 % du nombre de touristes étrangers accueillis par la ville et 50 % du nombre de touristes sud-coréens visitant le Vietnam.

La République de Corée est le plus grand importateur de Dà Nang. En 2022, les exportations de Dà Nang vers le marché sud-coréen ont atteint 50 millions de dollars, soit une hausse de 12 % en glissement annuel. Dà Nang a importé de la République de Corée pour une valeur de 78 millions de dollars, soit une hausse de 4 % en glissement annuel.

Selon la vice-directrice de l’Agence sud-coréenne de la promotion du commerce et de l’investissement à Da Nang (KOTRA Da Nang), Shin Kyeonglyun, la ville de Dà Nang est attractive pour les entreprises sud-coréennes grâce à ses politiques préférentielles à destination des investisseurs, notamment dans les domaines de la ville intelligente, des technologies de l’information et du tourisme. – NDEL/VNA