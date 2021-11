Le village de Cuu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Situé dans la commune de Vân Tu, district de Phu Xuyên, le village de Cuu est l’un de ces anciens villages de la banlieue de Hanoï qui ont su préserver leur charme d’autrefois.

Contrairement à d’autres villages ruraux aux maisons anciennes bien vietnamiennes, le village de Cuu attire les curieux pour ses dizaines de villas d’inspiration française, construites dans les années 1920 par des tailleurs ayant fait fortune à Hanoï.

Le village comprend 49 maisons datant d’une centaine d’années qui connaissent pourtant une forte dégradation. Comment peut-on sauvegarder et valoriser l’originalité architecturale du village de Cuu, tout en assurant une vie confortable des habitants locaux? Une question qui tourmente depuis des dernières années la Docteure Lê Quynh Chi, enseignante à l’Université de génie civile, et son groupe de recherche pour protéger ce village.

Autrefois, ce lieu était considéré comme ''le meilleur village de couturiers de la capitale royale''. Il y a un siècle, des gens du village se sont installés à Hanoï où ils ont appris la couture. Cette dernière est devenue ensuite leur gagne-pain. De retour chez eux, ces gens ont ouvert des ateliers de couture, et ont fait fortune. De nos jours, les villas à l’architecture mélangeant harmonieusement cultures orientale et occidentale témoignent encore de cet âge d’or. Malheureusement, un grand nombre de ces maisons font face à une rapide dégradation. Et les chemins de pierre d’antan sont bétonnés. Tout cela risque de provoquer un changement radical sur le paysage emblématique du village.

L’architecte Lê Quynh Chi, du Département d’architecture et d’aménagement de l’Université de génie civile, a mis les premiers pas d'un projet de restauration à long termes de l’architecture de ce village. Elle s’est prise de passion pour ce village lors de sa première visite en 2012. Comment lui apporter une nouvelle vitalité tout en préservant son patrimoine bâti, telle est la question qui la tourmente depuis de nombreuses années. En tant que spécialiste en conservation patrimoniale, elle a participé à diverses études dans plusieurs pays à travers le monde. Actuellement, elle consacre son temps à échanger avec des experts internationaux afin de choisir la meilleure option pour préserver et valoriser ce village.

''L’important, c’est de chercher à sauvegarder ces maisons anciennes tout en apportant une nouvelle vitalité au village'', a constaté l’architecte. Elle a ainsi proposé aux autorités locales la mise en place d’un projet de développement d’un village d’art et d’artisanat axé sur le métier de couturier, mais pas seulement, et d’y attirer les touristes.

Lê Quynh Chi a partagé que pour déployer ce projet, elle était face à d’énormes difficultés. ''D’abord, la préservation doit se faire en parallèle avec le développement économique et ne doit pas léser la vie des habitants. Actuellement, nous proposons un modèle où le village deviendra un nouveau pôle culturel du sud de Hanoï. Là seront réunis les meilleurs artisans de Phu Xuyên, réputés pour ses métiers artisanaux. Il s’agira d’un lieu captivant pour les touristes'', a-t-elle partagé, ajoutant également son ambition de ''redonner de la vigueur au métier ancestral de couturier, menacé de disparition''. L’autre obstacle à surmonter, c’est le manque de ressources financières. Par chance, en 2019, Lê Quynh Chi a rencontré par hasard M. Sebastianelli, directeur de l’entreprise Desk Italia, un passionné de patrimoine qui a vécu au Vietnam.

Une vieille maison construite en 1929 et ses motifs décoratifs d’inspiration occidentale. Photo: VNA

Cet homme italien a exprimé le souhait de collaborer avec des architectes pour réaliser ce projet, en s’engageant lui-même à trouver des débouchés aux produits locaux. Le chemin est encore long mais il en vaut la peine! Au début de 2020, le Département d’architecture et d’aménagement, en collaboration avec le groupe de recherche de Lê Quynh Chi et l’entreprise Desk Italia, a lancé officiellement le projet de restauration du village de Cuu. La cérémonie de lancement a vu la participation enthousiaste de nombreux organismes, tels que l’Association des villages de métiers artisanaux, l’Institut de recherche du développement du tourisme, et aussi des artistes.

À cette occasion, une exposition de photos sur la vie du village de Cuu s’est ouverte. ''L’harmonie entre développement économique et culturel assurera un développement durable non seulement au village mais aussi à d’autres patrimoines au Vietnam. Il s’agit d’un projet prometteur qui vise à attirer des visiteurs et faire en sorte qu’ils reviennent'', a fait remarquer M. Sebastianelli.

''Nous soutenons ce projet piloté par l’architecte Lê Quynh Chi et ses collègues, car il apportera d’énormes intérêts. Avant, les activités touristiques étaient spontanées et avaient peu d’impacts tant en termes de développement économique que de préservation du patrimoine. Ce projet devrait fortifier les valeurs de notre village'', a affirmé Nguyên Ngoc Dung, président du Comité populaire de la commune de Vân Tu. -VNA