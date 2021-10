Le consulat général du Vietnam à Khon Kaen en Thaïlande et l'Association des Thaïlandais d'origine vietnamienne dans la province de Nakhon Phanom ont organisé une cérémonie pour marquer des relations...

La 2e patrouille conjointe dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bo en 2021 entre les Garde-côtes du Vietnam et de la Chine a eu lieu du 19 au 22 octobre.

Les députés ont écouté un rapport du gouvernement sur le projet de résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques pour Hai Phong, Nghê An, Thanh Hoa et Thua Thiên-Huê.