Photo : VnEconomy

Hanoï (VNA) - Les ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances ont décidé d'ajuster les prix des carburants à partir du 6 décembre à 15h00.



Concrètement, le prix de l’E5 est de 17.181 dôngs le litre, celui du RON 95, de 18.459 dôngs, le diesel 0.05S, de 16.258 dôngs, le pétrole lampant, de 15.252 dôngs, le mazout 180CST 3.5S, de 14.402 dôngs le kilo.



Il s'agit de la troisième baisse consécutive des prix des carburants, avec une réduction totale d'environ 3.400 dôngs par litre. Par rapport au niveau connu au début de l’année, le prix de l'essence a diminué d’environ 1.400 dôngs le litre.



Selon les ministères des Finances, de l'Industrie et du Commerce, 15 jours avant le 6 décembre, les cours mondiaux moyens des carburants étaient de 61,016 dollars le baril d’essence RON 92, de 62,845 dollars le baril d’essence RON 95.



Les ministères vietnamiens ont décidé de continuer à recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (FSPC) pour l’E5 RON 92, le RON 95, le diesel, le pétrole lampant et le mazout avec un prélèvement de 800 dongs le litre. -VNA