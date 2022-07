Lors du 5e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Lors du 5e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien, 13e exercice, organisé en juin dernier, plusieurs résolutions importantes ont été mises en place afin de stimuler la croissance. Parmi lesquelles, trois sont intimement liées à la vie de la population.



Il s’agit de la résolution N0.18 sur le perfectionnement des institutions relatives à la gestion et à l’usage fonciers, la résolution N0.19 sur l’agriculture, la ruralité et les paysans jusqu’en 2030, vision pour 2045; et la résolution N0 20 sur la réforme et l’optimisation de l’économie collective dans la nouvelle conjoncture.

Pour un usage rationnel des ressources foncières

La résolution N0.18 sur le perfectionnement institutionnel relatif à la gestion et à l’usage des ressources foncières pour faire du Vietnam un pays à revenu élevé a retenu l’attention de la part de la population. D’après cette résolution, il est impératif d’amender la Loi foncière de 2013 et des lois concernées avant 2023 et de mettre en place une base de données et un système national de l’information sur la gestion foncière en 2025. Il encadre aussi les procédures de dédommagement et de relogement des habitants expropriées à des fins défensives, sécuritaires, économiques ou d’intérêt public. Bui Thi An, directrice de l’Institut des Ressources naturelles, de l’Environnement et du Développement communautaire, a déclaré:

«La résolution no.18 arrive à point nommé. Elle permet d’optimiser l’utilisation des ressources foncières et d’améliorer la transparence du marché immobilier au Vietnam, car elle encadre les procédés de taxation et de transaction. Ce texte aidera à résoudre les problématiques liées au foncier.»



Valoriser les avantages d’une économie agricole et de l’économie collective

Les habitants manifestent aussi un grand intérêt à l’égard de la résolution No.19 sur l’agriculture, la ruralité et les paysans jusqu’en 2030, vision pour 2045. Ce texte complète la résolution No.26 du comité central du Parti, 10e exercice, en fixant des objectifs plus réalistes et conformes aux exigences de la nouvelle conjoncture. Cette nouvelle résolution, qui promeut «une agriculture écologique, une ruralité moderne et des paysans responsalbe», permettra de redynamiser le développement des zones rurales et de réduire ses écarts avec celles urbaines, a déclaré Nguyên Tri Ngoc, vice-président de l’Association générale de l’Agriculture et du Développement rural.

«La résolution No.19 traduit la détermination des autorités de moderniser l’agriculture, la ruralité et d’améliorer le revenue des paysans. Pour garantir sa réussite, il est nécessaire de perfectionner les institutions foncières qui jouent un rôle primordial pour le développement agricole, notamment la commercialisation des produits agricoles. Aujourd’hui, le Vietnam a remplacé son concept de «production agricole» par celui d’«économie agricole», a-t-il dit.

S’agissant de la résolution No.20 sur la réforme et l’optimisation de l’économie collective dans la nouvelle conjoncture, ce texte souligne la nécessité d’appliquer les mesures incitatives à l’égard des coopératives. Il rappelle le rôle capital de ce composant vis-à-vis de l’économie nationale qui s’applique à s’intégrer au tissu économique mondial. Les trois résolutions constituent des ressorts de la croissance de notre pays.- VOV/VNA