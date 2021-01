Hanoi (VNA) - Le ministre de la Santé Nguyên Thanh Long a demandé jeudi 28 janvier aux unités compétentes de créer trois hôpitaux de traitement du Covid-19 dans la province de Hai Duong (Nord), où 73 cas d’infection communautaire ont été confirmés ces deux derniers jours.

Vue de la réunion avec les départements de santé et des hôpitaux des provinces de Hai Duong et Quang Ninh. Photo : VNA

Lors d’une réunion virtuelle avec les départements de santé et des hôpitaux des provinces de Hai Duong et Quang Ninh, le ministre a demandé une offre renforcée de matériel médical pour les trois hôpitaux pour servir le traitement des patients.En conséquence, l’Hôpital national des maladies tropicales est chargé de mettre en place le premier hôpital de traitement du Covid-19 au centre médical de Chi Linh. Des installations modernes seront transportées vers cet établissement pour la création d’une unité de soins intensifs.L’Hôpital Bach Mai est chargée d’ouvrir le deuxième hôpital au sein de l’Université technique médicale de Hai Duong.Le troisième hôpital sera installé dans le stade de Hai Duong, recevant tout l’équipement utilisé pour un hôpital similaire construit dans le centre des sports de Tiên Son à Dà Nang lorsque la ville du Centre a été touchée par l’épidémie en juillet et août 2020.En ce qui concerne les ressources humaines au service de ces hôpitaux, le ministre a demandé au personnel médical expérimenté de Dà Nang, qui s’est engagé dans la lutte anti-coronavirus en ville, à venir fournir son soutien à Hai Duong.Le ministère de la Santé n’épargne aucun effort pour enrayer l’épidémie actuelle avec une assistance maximale de l’administration centrale, a-t-il souligné.Nguyên Thanh Long a également demandé que tous les passagers voyageant via l’aéroport international de Vân Dôn à Quang Ninh et la ville de Chi Linh à Hai Duong depuis le 15 janvier doivent contacter les agences médicales compétentes pour effectuer des tests de dépistage du Covid-19 et se mettre en auto-quarantaine.Le Vietnam a enregistré 91 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 18 heures jeudi 28 janvier, dont 84 cas d’origine locale et sept cas importés, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.