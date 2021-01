Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan lors du procès. Photo : VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a condamné mardi 5 janvier à la prison ferme Pham Chi Dung et ses deux complices pour propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam à l’issue d’un procès en première instance.

Concrètement, Pham Chi Dung s’est vu infliger 15 ans d’emprisonnement, Nguyên Tuong Thuy et Lê Huu Minh Tuân ont écopé chacun de 11 ans d’emprisonnement pour "production, détention, diffusion ou propagation d’informations, de documents, de produits ayant un contenu dénigrant l’Etat de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’article 117 du Code pénal de 2015.

Les accusés seront également placés sous surveillance dans leurs localités pendant trois ans une fois leurs peines d'emprisonnement purgées et devront rembourser les profits illicites provenant de la rédaction d'articles, d'interviews pour des sites Web et médias étrangers dans le but de changer le régime politique du Vietnam.

Dans cette affaire, Pham Chi Dung est identifié comme le principal instigateur. Il a créé une organisation intitulée "Hoi nha bao doc lap Viet Nam" (Association des journalistes indépendants du Vietnam), pour inciter d’autres personnes à dénigrer les politiques du Parti et les lois de l’État, outre un site web et un blog baptisés « Viet Nam Thoi Bao » pour le même but. De plus, il a signé des contrats pour écrire des articles et répondre à des interviews de sites Web et médias étrangers dans le but de changer le régime politique du Vietnam.

Le 21 novembre 2019, Pham Chi Dung a été arrêté par la Police de Hô Chi Minh-Ville ; Nguyên Tuong Thuy, le 23 mai 2020 et Lê Huu Minh Tuân, le 12 juin 2020.

Le Tribunal populaire de la mégapole du Sud a déclaré que les actes des accusés étaient extrêmement graves et dangereux pour la société, car ils visaient à saper la confiance de la population à l’égard du Parti et de l’Etat. Le Tribunal a affirmé que Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan avaient délibérément commis ces actes. -VNA